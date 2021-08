Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (06.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen E-Commerce-Konzerne Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) oder Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hätten zuletzt ihre Aktionäre mit schwachen Quartalszahlen verunsichert. Die Rückkehr der Kunden in den Einzelhandel habe den Online-Händlern deutlich zugesetzt. Der Sportartikelhersteller Nike berichte jedoch etwas ganz Anderes:In einem Interview mit CNCB habe Nike-CEO John Donahoe vermeldet, dass sich die E-Commerce-Geschäfte des Sportartikelherstellers nach der Wiedereröffnung des Einzelhandels nicht abgeschwächt hätten. Die digitale Präsenz habe im Lockdown geholfen und das Momentum sei auch in Zeiten der Maßnahmen-Lockerung noch vorhanden.Nike habe bereits Ende Juni seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal (bis Ende Mai) veröffentlicht und habe im direkten Online-Verkauf satte 50 Prozent zugelegt. Im vorangegangenen Quartal sei im Online-Handel nur ein Zuwachs von 37 Prozent erzielt worden. Es wäre schlichtweg überragend, wenn es Nike gelingen würde, auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres diese Wachstumsraten beizubehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: