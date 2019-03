Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte Sportartikelhersteller der Welt komme nicht zur Ruhe. Nachdem Nike mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt habe, stehe der US-Konzern nun erneut im Fokus: Ein Staranwalt solle Nike erpresst haben. Es gehe um einen Basketball-Skandal. Das Chartbild habe sich deutlich eingetrübt.Der Ex-Anwalt von Ex-Pornostar Stormy Daniels und erklärter Trump-Kritiker Michael Avenatti sei festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, versucht zu haben, vom Sportartikelhersteller Nike 20 Millionen Dollar zu erpressen, habe die Staatsanwaltschaft in New York bekannt gegeben.Die Vorwürfe würden auf einem Eintrag des Juristen auf Twitter basieren, in dem Avenatti Nike vorgeworfen habe, in einen Basketball-Skandal verwickelt zu sein. Dort habe er geschrieben: "Das kriminelle Verhalten reicht bis in die höchsten Ebenen von Nike und umfasst einige der größten Namen im College-Basketball." Laut Klageschrift habe Avenatti in einem Telefonat gedroht, eine Veröffentlichung der Vorwürfe könnten Nike zehn Milliarden Dollar Börsenwert kosten.Der Anwalt sei bekannt geworden, als er die mutmaßliche Affäre von Stormy Daniels mit Trump öffentlich gemacht habe und Schweigegeldzahlungen Trumps publik geworden seien.Nun gehe es darum, dass die Aktie nicht unter die 200-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 78,67 Dollar) falle. Falls das passiere, könnte es schnell in Richtung 75 Dollar gehen.Ein noch tieferer Fall wäre allerdings übertrieben. Schließlich habe Nike etliche Produkte in der Pipeline, die 2019 zu einem weiteren erfolgreichen Jahr machen sollten. Ein Renner könnte unter anderem der Nike Adapt BB werden, der selbst schnürende Sneaker, der per App gesteuert werde.Investierte Anleger sollten Ruhe bewahren und den Stoppkurs bei 62 Euro setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Mit Material von dpa-AFX