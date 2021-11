1. Registrieren Sie sich auf einer seriösen Aktien-Plattform

Ein guter und seriöser Broker ist unter anderem ein sehr wichtiger Faktor, beim Kaufen von Aktien. Der online Markt bietet unzählige Broker- Plattformen. Damit Sie eine seriöse finden, sollten Sie auf verschiedene Dinge achten. Zuerst gilt es zu kontrollieren, ob der Broker von einer offiziellen Behörde reguliert wird.

Wenn dies gewährleistet ist, stellen Sie sicher, dass die gewünschte Aktie auf der Plattform auch angeboten wird, und sehen Sie sich die gebotenen Zahlungsmethoden genauer an. Vergleichen Sie außerdem anfallende Gebühren mit anderen seriösen Plattformen.



2. Informieren Sie sich über die wichtigsten Faktoren zur Aktien-Investition

Stellen Sie vor dem Kauf einer Aktie sicher, dass Sie zumindest ein Grundwissen zur Aktien-Investition haben. Machen Sie sich dafür mit den Details der Fundamentanalyse vertraut, welche alle Faktoren berücksichtigt, die den Wert der Aktie beeinflussen könnten. Dazu gehören etwa KGV, Dividendenrendite, Umsatz, Gewinn, Gewinn pro Aktie und der Cashflow. Wenn Sie grundlegend damit vertraut sind, können Sie eine Aktie besser einschätzen, was Ihnen auf lange Sicht höhere Gewinne bringen wird.



3. Zahlen Sie Guthaben auf Ihr Konto ein

Nachdem Sie nun den perfekten Broker gefunden, und sich mit den Grundlagen des Aktien-Handels vertraut gemacht haben, ist es an der Zeit, das erste Guthaben auf Ihr persönliches Konto einzuzahlen. Dieses ermöglicht es Ihnen nun, in verschiedene Aktien zu investieren. Mit dem Einzahlen auf das Konto, haben Sie noch keine Aktie gekauft, sondern sich erst die Möglichkeit dazu geschaffen.



4. Bringen Sie alles Nötige über das bevorzugte Unternehmen in Erfahrung

Selbstverständlich gilt es vor dem Kauf einer Aktie nicht nur, sich mit den Grundlagen allgemein vertraut zu machen, sondern auch, dieses Wissen dann auf die gewünschte Aktie anzuwenden. Wenn Sie also Nike Aktien kaufen wollen, sehen Sie sich das Unternehmen zuvor genau an. Bringen Sie allen wichtigen Details in Erfahrung, und lesen Sie sich in die jeweilige Fundamentanalyse ein. Investieren Sie nur in Unternehmen, die Sie verstehen, und die in den letzten Jahren stabil waren.



5. Kaufen Sie Ihre Nike Aktie

Sie haben sich ausreichend informiert, und sich dazu entschieden, eine Nike Aktie zu kaufen? Dann brauchen Sie jetzt nur noch Ihre bevorzugte Zahlungsmethode zu wählen, den Trade zu bestätigen und Sie sind stolzer Besitzer, einer gewinnbringenden Nike Aktie. (08.11.2021/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -1980 ging das in Oregon gegründete Unternehmen Nike an die Börse. Passend zu seinem Namen, nach der griechischen Göttin des Erfolgs, gehört Nike heute nicht nur zu den weltweit erfolgreichsten Unternehmen, sondern ist auch die weltweit erfolgreichste Marke für Sportbekleidung, Schuhe und Sportgeräte. Nike wird mit 39,1 Milliarden US Dollar bewertet, und erzielte in den letzten 10 Jahren einen Umsatz von 306 Milliarden US Dollar.Weitere Gründe, warum Sie Nike Aktien kaufen sollten, und wie Sie dies am besten bewerkstelligen, erläutern wir in den folgenden 5 Schritten.