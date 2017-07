Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

51,56 Euro -0,05% (04..2017, 16:11)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

58,65 USD -0,59% (03.07.2017)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(04.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Andrew Burns von D.A. Davidson & Co.Andrew Burns, Aktienanalyst von D.A. Davidson & Co, bekräftigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Nike Inc. habe einen erfreulichen Quartalsbericht vorgelegt. Umsatz und Gewinn je Aktie seien besser ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt unterstellt.Die angehobene Guidance des Managements für das Geschäftsjahr 2018 spiegle eine stärkere Gewinnkraft, Innovationen und reduzierte Kosten wider, ungeachtet einer Belastung durch negative Währungseffekte im Volumen von 700 Mio. USD.Analyst Andrew Burns passt das Kursziel für die Nike-Aktie von 69,00 auf 70,00 USD nach oben an.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:51,48 Euro -0,56% (04.07.2017, 16:12)