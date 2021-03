XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

121,68 EUR +0,21% (18.03.2021, 17:10)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

145,23 USD +0,28% (18.03.2021, 17:11)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike bringe heute nach Handelsende die Geschäftszahlen. Die Aktie habe sich an die Ausbruchslinie herangeschlichen. Wenn die Zahlen gut ausfallen würden, dann dürfte der Wert heute Abend dadrüber springen. Der Konsens erwarte einen Gewinn je Aktie von 75,9 Cent. Man werde dabei auf zwei Dinge achten: China-Geschäft und E-Commerce. Zuletzt sei beides sehr gut gelaufen. Das habe den Wert eben knapp unter das Allzeithoch getrieben. Beim Umsatz wird mit 11 Mrd. USD gerechnet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Nike-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)