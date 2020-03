Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike habe im vergangenen Geschäftsquartal trotz erster Belastungen durch die Coronavirus-Krise deutlich mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Februar im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar geklettert. Die Aktie gebe Vollgas.Nikes Nettogewinn sei verglichen mit dem Vorjahreswert um 23 Prozent auf 847 Millionen Dollar geschrumpft. Neben den Einbußen in China seien hier aber vor allem einmalige Sonderkosten entscheidend gewesen. Trotz des deutlichen Gewinnrückgangs habe Nike wesentlich besser als von Analysten erwartet verdient.Der Geschäftsbericht beziehe sich auf einen Zeitraum, der die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus noch nicht richtig erfasse. Allerdings habe Nike die Folgen in seinem wichtigsten Auslandsmarkt China, wo zeitweise über die Hälfte der Filiale hätten geschlossen werden müssen, bereits erheblich zu spüren bekommen.Dies habe in der Region zu einem Umsatzrückgang um vier Prozent geführt, das erste Minus nach 22 Quartalen mit zweistelligem Wachstum.Die Nike-Aktie sei nach Vorlage der Zahlen nachbörslich um neun Prozent geklettert, nachdem sie im regulären Handel bereits 15 Prozent zugelegt habe. "Der Aktionär" sei weiterhin der Meinung, dass es gerade im Sportsektor zu einem starken Nachholeffekt kommen werde, wenn die Corona-Krise abebbe. Nach Isolation und den ganzen Entbehrlichkeit sollten die Menschen noch mehr Lust auf Sport haben als in den Jahren zuvor.Für Langfrist-Anleger bedeutet der Corona-Crash eine famose Kaufchance bei Qualitätsaktien wie Nike, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Mit Material von dpa-AFX