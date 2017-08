Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(21.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Lindsay Drucker Mann von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Lindsay Drucker Mann von der Investmentbank Goldman Sachs die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) zum Kauf.Schwache Einzelhandelsdaten aus den USA würden Anlass zu einer Senkung der Schätzungen für Nike Inc. geben. Allerdings werde ein Teil der Umsatzeinbußen durch anderweitige Aktivitäten (Nike.com und die SNKRS App) aufgefangen.Die Analystin Lindsay Drucker Mann kürzt die EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 auf 2,36 USD sowie 2,74 USD.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Nike-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, reduzieren jedoch das Kursziel von 63,00 auf 58,00 USD.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:45,15 Euro -4,03% (21.08.2017, 16:24)