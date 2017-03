Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Christian Buss von der Credit Suisse:Christian Buss, Analyst der Investmentbank Credit Suisse äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse sprechen von einem zunehmenden Optimismus hinsichtlich der Aktien von Nike Inc., da sich am Horizont verschiedene Umsatzkatalysatoren abzeichnen würden. Die in der letzten Zeit zu beobachtenden Marktanteilsverluste dürften in 2017 ein moderateres Maß annehmen.Von einer Lagerbestandsrationalisierung und einem besseren Geschäftsmix (höhere gewinnträchtige DTC-Erlöse) sollte auch das Gewinnwachstum profitieren.Analyst Christian Buss hält die kurzfristigen Markterwartungen für zu niedrig. Auf längere Sicht sollte Nike in der Lage sein ein prozentual hohes einstelliges Wachstum und überdurchschnittliche EPS-Zuwächse zu erzielen. Die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2017 werde von 2,68 auf 2,70 USD nach oben gesetzt.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:54,39 Euro +0,67% (15.03.2017, 14:04)