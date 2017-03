Wichtig sei auch, sich zu erinnern, dass diese Wahl nicht über die weitere Mitgliedschaft der Niederlande in der Europäischen Union entscheide - obwohl Wilders ein Referendum zur EU habe vorschlagen wollen, sollte er gewinnen.



Viele Investoren würden nun nervös die erste Runde der französischen Wahlen im nächsten Monat beäugen, in der Hoffnung, dass auch diese relativ glimpflich verlaufen würden. In der Tat würden die kommenden Monate für europäische Staatsanleihen und riskantere Anlagen in Europa voraussichtlich rau und unruhig. Auch bei Währungen sei eine gewisse Volatilität - zumindest kurzfristig - zu erwarten.



Generell habe Europa in den letzten Monaten eine zaghafte Erholung genossen, sei jedoch sehr empfindlich für Erschütterungen. Alle Voraussetzungen für weiteres Wachstum seien gegeben - niedrige Zinsen, eine unterbewertete Währung und ein langsam steigendes Vertrauen bei Verbrauchern und Unternehmen. Es bestehe jedoch weiter das Risiko, dass mit den niederländischen, französischen und deutschen Wahlen die Stimmung ins Negative umschlage und so der Aufschwung kippe.



Das offizielle Endergebnis werde vom niederländischen Wahlrat am 21. März 2017 bekannt gegeben. (16.03.2017/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die Entscheidung eines Großteils der niederländischen Wähler für Mark Rutte, den Chef der konservativen Partei VVD, wird von den Märkten mit einiger Erleichterung bert, so Jon Jonsson (Senior Portfolio Manager Global Fixed Income) und Andrew Wilmont (Senior Portfolio Manager European High Yield) vom unabhängigen US-Asset-Manager Neuberger Berman.Wie auch die Nachricht, dass der Anti-Establishment-Kandidat Geert Wilders, der Führer der Partei für Freiheit (PVV), nicht so viele Stimmen erhalten habe, wie einige vorausgesagt hätten. In den Umfragen vor der Wahl habe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wilders und Rutte gehabt, aber in den letzten Tagen habe dieser vorbeigezoegen, getragen von der Auseinandersetzung mit der Türkei.