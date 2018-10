München (www.aktiencheck.de) - Diese Woche findet in London das wichtigste Branchentreffen der Metallmärkte im Jahr statt - die LME-Week, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.



Auf zahlreichen Veranstaltungen werde über die Lage und die Perspektiven der Metalle diskutiert. Die International Nickel Study Group (INSG) habe im Vorfeld der Metallwoche ihre Projektionen für 2018 überarbeitet und bereits einen Blick auf das kommende Jahr geworfen. Demnach solle das Angebotsdefizit von Nickel in diesem Jahr mit 146.000 Tonnen noch etwas höher ausfallen als bislang erwartet, wie die Analysten der Commerzbank im aktuellen "TagesInfo Rohstoffe" schreiben würden.



Laut Angaben der INSG laufe die Edelstahlproduktion auf Hochtouren, was entsprechend zu einer hohen Nickelnachfrage beitrage. Zudem ziehe die Nachfrage nach Nickel zur Produktion von Batterien an, die hauptsächlich in Elektroautos verwendet würden. Im nächsten Jahr erwarte die INSG eine deutliche Reaktion auf der Angebotsseite - sie unterstelle ein weltweites Produktionsplus von über acht Prozent. Hierzu solle maßgeblich die Produktion von Nickelroheisen (NPI) in China und in Indonesien beitragen. Das Angebotsdefizit solle 2019 daher deutlich auf 33.000 Tonnen schrumpfen. (10.10.2018/ac/a/m)



