Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (06.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe man eine Achterbahnfahrt an den Börsen. Der Brexit, Rezessionsängste in Europa, der Handelsstreit zwischen USA und China und noch weitere Themen hätten dafür gesorgt, dass die Volatilität drastisch zugelegt habe. Dabei gebe es auch Werte am Aktienmarkt, die genau das Gegenteil widerspiegeln würden. NextEra Energy sei so ein Kandidat.Viele Anleger würden sich einfach wünschen, Aktien zu haben, die zum einen kontinuierlich steigen und eine solide Dividende zahlen würden ohne große Spannung. Sie würden keinen Hotstock wollen, der sich in kürzester Zeit verdoppele, nur um sich dann wieder zu halbieren, sondern einen zuverlässigen Wert, der das Vermögen langfristig steigere. Genau so etwas würden Aktionäre bei NextEra Energy finden.NextEra Energy sei eine der größten Versorgerholdings in den USA und der größte Wind- und Solarenergieproduzent der Welt. Aktuell verfüge der Konzern über eine Solarstromproduktion von über drei Gigawatt. In den kommenden Jahren solle dies aber noch deutlich weiter ausgebaut werden. Dabei könne das Unternehmen mit konstant steigenden Erträgen und einer soliden Marge rechnen. Dies zeige sich auch im langfristigen Chartverlauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: