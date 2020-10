NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

303,07 USD +0,26% (23.10.2019, 22:10)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (26.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe die Märkte zuletzt immer wieder mit positiven Meldungen verwöhnt. So habe NextEra Energy erst in der vergangenen Woche überzeugende Zahlen präsentiert. Charttechnisch sei die Lage bei der Aktie des Energieversorgers aktuell sehr spannend. Mit den starken Zahlen mit Rücken könnte dem Papier nun der Aubruch aus der Konsolidierung gelingen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.10.2020)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NextEra Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:256,60 EUR +0,41% (26.10.2019, 11:15)