Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (28.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).Erkenntnisse aus kürzlich abgeschlossenen Tierversuchen hätten bei der FDA Bedenken bezüglich des Testens von Evenamide an Menschen aufkommen lassen. Die FDA habe Newron deshalb aufgefordert, den Beginn der geplanten zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studien aufzuschieben. Die FDA verlange, dass vorher zusätzliche erläuternde Kurzzeitstudien durchgeführt würden. Newron werde demnächst bei einer Besprechung mit der FDA um weiteres Feedback bitten und anschließend zusätzliche Details und aktualisierte Informationen zu Evenamide bekannt geben.Man müsse zwar noch die heutige Telefonkonferenz abwarten, um das Geschehen und die potenzielle Verzögerung besser zu verstehen, doch diese Nachricht sei auf keinen Fall positiv, da sie Newrons Abhängigkeit von Xadago (Parkinson, in der Vermarktung) und Sarizotan (Rett-Syndrom, zulassungsrelevante Studie) noch mehr verstärke. In seinem Modell gehe Schneider von ersten Erlösen im Jahr 2023 aus, die um 75% risikobereinigt seien. Wenn Schneider Evenamide aus dem Modell ausschließen müsste, würde dies dennoch eine Senkung seines Kursziels von derzeit CHF 8,50 um CHF 2 bedeuten.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Newron Pharmaceuticals-Aktie und das Kursziel von CHF 8,50. (Analyse vom 28.05.2019)Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:6,069 EUR -12,49% (28.05.2019, 09:22)