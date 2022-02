TSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (11.02.2022/ac/a/n)



Bei den Minenaktien sei in der zu Ende gehenden Woche eine Akquisition des weltgrößten Goldproduzenten Newmont im Fokus gestanden. Der Konzern habe Partner Buenaventura aus dem Joint Venture für die Yanacocha Gold Mine in Peru herausgekauft. Dabei handele es sich um die größte Goldmine Südamerikas. Buenaventura habe einen Anteil von 43,65% am Projekt gehalten. Dieser Anteil lande nun bei Newmont. Der Konzern zahle dafür 300 Mio. USD plus 100 Mio. USD, die jedoch maßgeblich an den Preisen für Gold, Silber und Kupfer hängen würden. Für Newmont sei das ein sehr guter Deal. Der Konzern laufe derzeit dem Wettbewerber Barrick Gold ein wenig den Rang ab, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV".