Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (04.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe Meldungen, bei den man sich zunächst einmal die Augen reiben müsse. Und dann erkenne man, dass man sie nur schlecht illustrieren könne, da die Daten des Chartprogramms dann so weit doch nicht zurückreichen würden. Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont habe am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht. Und das nach unfassbaren 34 Jahren!34 Jahre seien auch an der Börse eine Ewigkeit. Als die Newmont-Aktie Mitte der 1980er Jahre ihr Hoch markiert habe, hätte sicherlich kaum jemand gedacht, dass es so lange dauern würde, bis das Papier diese Kurse wieder erreiche. In der Zwischenzeit sei viel passiert: Newmont von heute sei mit dem Unternehmen von vor 34 Jahren nicht mehr zu vergleichen, weder operativ noch in Sachen Aktienstruktur. Im Lauf der Jahre seien viele Aktien ausgegeben worden - auch um mit Übernahmen zu wachsen. Doch den Charttechniker interessiere das nicht. Aus technischer Sicht sei nach 34 Jahren eine Korrektur nach dem letzten Allzeithoch vollendet.Wie dem auch sei: Für die Newmont-Aktie sei das ein starkes Zeichen. Und da Newmont die Nummer eins der Branche sei, sei es auch für die gesamte Branche ein Fingerzeig. Auch andere Aktien würden sich im Schlepptau von Newmont nach oben arbeiten. Das Papier der Nummer drei der Branche, Agnico Eagle, habe ein frisches Mehrmonatshoch erreicht und auch einige Silberproduzenten würden wieder Stärke zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Börsenplätze Newmont-Aktie: