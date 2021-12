TSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

76,29 CAD +1,63% (23.12.2021, 19:52)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

52,50 USD +3,10% (23.12.2021, 17:35)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Ein Blick auf die Aktie von Newmont mache die schwache Jahresperformance der großen Goldproduzenten deutlich. Fundamental sei das Ganze schwer zu erklären. Der Konzern generiere so viel Cashflow wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Hinzu komme eine hohe Dividendenrendite und sogar ein Aktienrückkaufprogramm. Aktuell sei das Interesse an Minenaktien aber so gering, dass Newmont in einen Abwärtsstrudel geraten sei. Zwischenzeitlich sei der Titel sogar auf ein 16-Monats-Tief gefallen. Auch wenn er sich mittlerweile wieder etwas erholt habe, bleibe er in einem Seitwärtstrend gefangen. Charttechnisch würde sich die Situation erst mit dem Sprung über den Bereich von 64/65 USD wieder aufhellen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:52,62 Euro +1,74% (23.12.2021, 19:39)