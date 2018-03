Stuttgart-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse des Analysten Andrew Kaip von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Andrew Kaip von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets erhöhen im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Goldpreisprognose für 2018 um 4% auf 1.327 USD je Unze. Privatinvestoren dürften wegen einer steigenden Inflation an Gold interessiert sein und Großinvestoren wegen der geopolitischen Sorgen. Der Goldpreis dürfte in 2019 im Durchschnitt bei 1.275 USD liegen und in 2020 bei 1.250 USD. Im zweiten Quartal dürften positive makro- wie auch mikroökonomische Faktoren für einen Sweet Spot sorgen.Der Silberpreis dürfte in 2018 bei durchschnittlich 17,30 USD je Unze liegen und bei 17,60 USD im kommenden Jahr. Silber profitiere von einer extrem starken Nachfrage aus dem Halbleitersektor.Die Aktien von Newmont Mining Corp. würden zu den bevorzugten Titeln zählen. Die Bewertung erscheine im Vergleich zur Peer Group attraktiv. Analyst Andrew Kaip setzt das Kursziel von 43,00 auf 46,00 USD nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Mining-Aktie: