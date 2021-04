TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

76,41 CAD +0,96% (01.04.2021, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

60,77 USD +0,83% (01.04.2021, 15:52)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (01.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Gold- und Silberanleger hätten in den vergangenen Wochen nicht viel Grund zum Lachen gehabt. Die Edelmetalle hätten unter Druck gestanden, Gold habe gar das schwächste Quartal seit dem vierten Quartal 2016 verzeichnet. Und auch die Minenaktien hätten erneut Federn lassen müssen. Vor diesem Hintergrund überrasche es, dass sich auf der "High-conviction List" der Bank of America für das zweite Quartal eine Goldaktie tummele. Immerhin umfasse die Liste insgesamt nur acht Aktien.Es sei der Marktführer, also der größte Goldproduzent weltweit, den sich die Analysten der Bank of America ausgesucht hätten: Newmont. Die Aktie habe sich bereits in den vergangenen Tagen versucht, gegen den Abwärtssog zu stemmen. Seit dem Tief Ende Februar bei 54,38 Dollar habe sich das Papier binnen eines Monats wieder auf über 60 Dollar nach oben gearbeitet. Und das in einem wahrlich schwierigen Umfeld. Unterstützung komme dabei nicht nur durch die noch immer hohe Dividendenrendite von über 3,6 Prozent, sondern auch von einem Aktienrückkaufprogramm, das der Konzern aufgelegt habe. Zudem scheine Newmont auch allmählich wieder in Richtung Wachstum zu schielen. Jedenfalls spreche die Übernahme von GT Gold in Kanada dafür.Die Bank of America sage, dass die High Conviction-Ideen auf ihrer Einschätzung potenzieller signifikanter markt- und geschäftsbezogener Katalysatoren beruhen würden, von denen sie glaube, dass sie die Aktien im Quartal beeinflussen würden. Tatsächlich habe sich die Aktie von Newmont in den vergangenen Tagen und Wochen besser geschlagen als beispielsweise die von Barrick Gold oder auch Kinross. Das liege sicherlich auch daran, dass Newmont in einer ohnehin schon cashstarken Branche noch einmal heraussteche. Im laufenden Jahr dürfte sich der Free-Cashflow im Bereich von vier Milliarden Dollar bewegen - und das bei einem Börsenwert von nur 48 Milliarden Dollar. Die Aktie sollte in einem etwas freundlicheren Marktumfeld wieder Kurs in Richtung der Hochs aus dem vergangenen Jahr nehmen. (Analyse vom 01.04.2021)