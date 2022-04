Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

68,93 EUR -3,07% (22.04.2022, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

74,47 USD -3,36% (22.04.2022, 16:05)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (22.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei schon erstaunlich, wie stark sich das Sentiment auf die Kursentwicklung nach einer Meldung auswirke. Der weltgrößte Goldproduzent Newmont habe heute Zahlen gemeldet. Diese seien durchwachsen ausgefallen. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,69 Dollar gelegen - das seien 4 Cent weniger als erwartet gewesen. Der Markt habe dies zum Handelsauftakt mit einem Minus von 6 Prozent quittiert.Mittlerweile erhole sich das Papier wieder leicht. Im ersten Quartal habe Newmont 1,34 Millionen Unzen produziert. Die Prognose für das Gesamtjahr liege nach wie vor bei 6,2 Millionen Unzen. Damit sei klar: Die Folgequartale müssten besser werden als das erste. Im ersten Quartal habe Newmont noch dazu einen Sprung bei den Kosten verbuchen müssen. Diese hätten bei 1.156 Dollar (all-in sustaining) nach 1.039 Dollar im Vorjahreszeitraum gelegen. Der Konzern gehe davon aus, dass die erhöhten Kosten auch im Jahr 2022 ein Problem bleiben würden, und habe erklärt, dass es zusätzliche 5 Prozent der Kostensteigerungen in die direkten Betriebskosten für Arbeit, Energie, Material und Betriebsstoffe eingerechnet habe.Insgesamt würden die Zahlen von Newmont das widerspiegeln, was man schon nach den Vorab-Zahlen von Barrick habe vermuten können. Das erste Quartal sei operativ schwierig für die Goldproduzenten gewesen. Die Lage sollte sich aber in den kommenden Quartalen sukzessive verbessern. Dass Newmont die Prognose bestätige, mache Mut. Der Rücksetzer sei aus charttechnischer Sicht überfällig gewesen, nachdem die Aktie binnen weniger Monate über 50 Prozent an Wert habe zulegen können. Der Konzern habe bereits gestern eine Dividende von 55 Cent je Aktie für das Quartal bekannt gegeben. Die Aktie werde am 16. Juni ausgezahlt. Die Dividendenrendite liege damit aktuell bei knapp drei Prozent. Für einen Goldproduzenten sei das nach wie vor sehr attraktiv.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link