Tradegate-Aktienkurs New Relic-Aktie:

68,60 EUR -28,09% (09.02.2022, 17:28)



NYSE-Aktienkurs New Relic-Aktie:

78,825 USD -27,80% (09.02.2022, 17:27)



ISIN New Relic-Aktie:

US64829B1008



WKN New Relic-Aktie:

A12FNA



Ticker-Symbol New Relic-Aktie:

2NR



NYSE Ticker-Symbol New Relic-Aktie:

NEWR



Kurzprofil New Relic Inc.:



New Relic Inc. (ISIN: US64829B1008, WKN: A12FNA, Ticker-Symbol: 2NR, NYSE-Symbol: NEWR) bietet Software-Services an. Das Unternehmen wurde im September 2007 von Lewis Cirne gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, USA. (09.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New Relic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von New Relic (ISIN: US64829B1008, WKN: A12FNA, Ticker-Symbol: 2NR, NYSE-Symbol: NEWR) unter die Lupe.Im November hätten besser als erwartete Quartalszahlen und eine starke Prognose noch für eine unglaubliche Rally bei der New Relic-Aktie gesorgt. Nach den am Dienstagabend veröffentlichten Q3-Zahlen hätten die Vorzeichen aber gedreht und es gehe für die Aktie kräftig nach unten.Im dritten Quartal habe New Relic nur mit einem Umsatzwachstum von 22% auf 204 Mio. USD die Anleger überzeugen und die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Der Verlust je Aktie sei mit 0,18 USD schlechter als erwartet ausgefallen.Für Enttäuschung habe auch die Prognose für das laufende Quartal gesorgt: Das Management rechne mit Umsätzen zwischen 204 bis 206 Mio. USD, was einem Wachstum von 18 bis 19% gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde und noch im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Der Verluste je Aktie solle in Q4 dagegen zwischen 0,19 und 0,22 USD betragen - deutlich schlechter als die Analystenschätzung von 0,05 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze New Relic-Aktie: