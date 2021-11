Tradegate-Aktienkurs New Relic-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New Relic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von New Relic (ISIN: US64829B1008, WKN: A12FNA, Ticker-Symbol: 2NR, NYSE-Symbol: NEWR) unter die Lupe.Die New Relic-Aktie schieße nach oben. Die Gründe für den Kurssprung von knapp 40% zum Wochenbeginn seien zum einen besser als erwartete Quartalszahlen mitsamt einer starken Prognose, zum anderen die Fortsetzung des operativen Turnarounds gewesen.Für Aufsehen habe allerdings insbesondere die Umsatzprognose gesorgt. Das Management erwarte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 189 und 202 Mio. USD, was einem Wachstum zwischen 19 und 22% entspreche. Der sich beschleunigende Wachstumstrend der vergangenen Quartale dürfte damit selbst am unteren Ende der Prognosespanne anhalten. Analysten hätten zudem nur mit Umsätzen von 183 Mio. USD gerechnet."Der Aktionär" habe erwartet, dass die Wachstumsbeschleunigung sowie der positive Kundentrend anhalte und daher empfohlen, ausnahmsweise nicht die Zahlen abzuwarten, sondern noch vorher einzusteigen. Dieser Vertrauensvorschuss sei belohnt worden. Die Bewertung der New Relic-Aktie sei nun mit einem 22er-KUV von 9 nicht mehr ganz so billig, aber im Vergleich zum großen Konkurrenten Datadog (43) noch immer attraktiv. Gewinnmitnahmen seien daher an dieser Stelle noch nicht angezeigt, der Stopp sollte jedoch auf 85 Euro nachgezogen werden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)