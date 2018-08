Tradegate-Aktienkurs New Gold-Aktie:

Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada. (09.08.2018/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse von Analyst Ryan Hanley von Laurentian Bank SecuritiesLaut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Ryan Hanley von Laurentian Bank Securities die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, TSE-Symbol: NGD) weiterhin zu halten.Die Analysten von Laurentian Bank Securities haben das Kurspotenzial von New Gold Inc. angesichts von Unsicherheiten in Bezug auf das Rainy River-Projekt neu bewertet.Analyst Ryan Hanley kürzt das Kursziel von 2,00 auf 1,75 CAD.In ihrer New Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Laurentian Bank Securities den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze New Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs New Gold-Aktie:1,06 Euro +6,21% (09.08.2018, 13:46)