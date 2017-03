NYSE-Aktienkurs New Gold-Aktie:

Kurzprofil New Gold Inc.:



New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, NYSE-Symbol: NGD) ist im Bereich Goldminen und angrenzenden Aktivitäten tätig. Zu den operativen Minen gehören die Goldmine Mesquite in den USA, die Gold/Silber-Mine Cerro San Pedro in Mexiko und die Gold/Kupfer-Mine Peak in Australien. Entwicklungs- und Explorationsprojekte von New Gold befinden sich in Kanada (New Afton und Blackwater) sowie in Chile (El Morro). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver, Kanada.



Toronto (www.aktiencheck.de) - New Gold-Aktienanalyse des Analysten David Haughtonvon CIBC World Markets:David Haughton, Aktienanalyst von CIBC World Markets, geht laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten New Gold Inc. (ISIN: CA6445351068, WKN: A0ERPH, Ticker-Symbol: 32N, NYSE-Symbol: NGD) von einer neutralen Kursentwicklung aus.New Gold Inc. habe die Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des Rainy River-Projekts abgeschlossen.Um dem Verwässerungseffekt Rechnung zu tragen, senkt Analyst David Haughton das Kursziel von 4,30 auf 3,60 USD.In ihrer New Gold-Aktienanalyse nehmen die Analysten von CIBC World Markets die Coverage mit einem "neutral"-Rating wieder auf.Stuttgart-Aktienkurs New Gold-Aktie:2,54 Euro -1,63% (14.03.2017, 16:11)Tradegate-Aktienkurs New Gold-Aktie:2,57 Euro -1,87% (14.03.2017, 15:51)