Aufgrund der sich immer noch hinziehenden Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir noch einmal eine Phase sehen werden, in denen Anleger Risiken an den Kapitalmärkten meiden, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Eine der Unsicherheiten, die die Märkte bewegen würden, seien die anstehenden Wahlen in Großbritannien. Einen Wahlsieg der Tories würden die Experten zwar als wahrscheinlich ansehen, dieser Ausgang sei aber längst nicht so sicher, wie viele glauben würden. Unsicherheit habe auch der Wechsel an der SPD-Spitze in Deutschland gebracht. Dies mache aus Sicht der Experten Neuwahlen 2020 wahrscheinlicher. Stand heute würde eine Wahl vermutlich zu einer schwarz-grünen Koalition führen mit Annegret Kramp-Karrenbauer als nächster Kanzlerin. Angesichts von AKKs Einstellung als Falke in punkto Fiskalpolitik, würde die Bundesregierung dann weiter an der Schwarze-Null-Politik festhalten.Zwar werden wir noch Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche sehen, doch den Zentralbanken bleibt angesichts der vollen Politikagenda nur die Rolle eines Hinterbänklers, so Mark Dowding.