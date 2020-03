"Wir haben unsere Gewinnprognose für 2020 dreimal innerhalb von 30 Tagen gesenkt (insgesamt -37%), da das Ausmaß der wirtschaftlichen Verlangsamung immer offensichtlicher wurde", habe Kostin in einem Schreiben an Goldman-Kudnen hinzugefügt. Die Worte seien Ausdruck dafür, wie wenig die Analysten die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Realwirtschaft haben abschätzen könnten.



Goldman rechne nun damit, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 24 Prozent zurückgehen werde - ein Viertel der Wirtschaftsleistung solle demnach wegbrechen. Die S&P 500-Unternehmen dürften in diesem Horror-Quartal zusammengerechnet einen Verlust von 10 Dollar pro Aktie verzeichnen.



"Der Aktienmarkt ist ein Frühindikator für den Geschäftsverlauf, und die Unternehmensaktivität verschlechtert sich weiter, ohne dass es bisher Anzeichen für eine Bodenbildung gibt", habe Kostin hinzugefügt. "Das erste Quartal ist noch nicht einmal beendet, und die Unternehmen müssen noch die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen, aber die Aktien sind bereits innerhalb eines Monats um 32 Prozent eingebrochen. Die Geschwindigkeit der Geschäftserosion ist beispiellos." Weil die Unternehmen ihre Prognosen aussetzen würden, steige die Verunsicherung bei den Investoren.



Baruch Lev, Philip-Bardes-Professor für Rechnungswesen und Finanzen an der Stern School of Business der NYU, sehe Anleger hier nicht im Nachteil: "Die Frage für Manager ist, ob sie über die zukünftige Leistung wesentlich mehr wissen als die Anleger. Meine Vermutung ist, dass Manager in den meisten Fällen nicht besser informiert sind als Investoren."



Der Prognose von Goldman zufolge solle der US-Aktienmarkt erst noch weitere 15 Prozent fallen, ehe sich eine Bodenbildung abzeichnen könnte. Die dritte Revision der Erwartungen innerhalb von nur einem Monat sei wenig vertrauensbildend. Dass Unternehmen selbst kaum mehr in der Lage seien Prognosen über den eigenen Geschäftsverlauf abzugeben, sorge nur für zusätzliche Verunsicherung. So entstehe insgesamt ein Bild, das zunächst keine Besserung der Situation an den US-Aktienmärkten erkennen lasse. Anleger müssten sich auf weiterhin hohe Schwankungen mit abwärts gerichteter Tendenz einstellen. (23.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - So schnell abwärts ging es noch nie. Der US-Aktienmarkt reagiert heftig auf die sich ausweitende Coronavirus-Epidemie, so Leon Müller vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Immer größere Teil der Wirtschaft würden runtergefahren, der Lockdown mache selbst vor der Börse nicht Halt. Der Präsenzhandel an der NYSE sei seit heute eingestellt - der Handel laufe jetzt ausschließlich elektronisch weiter.Die Wall Street halte eine tiefe Rezession nun für eine ausgemachte Sache. Der Point of no Return, da dieser Abschwung hätte noch verhindert werden können, sei längst überschritten. Goldman Sachs erwarte, dass Corporate America einen hohen Preis zahlen werde. Der Gewinn pro Aktie im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) solle neuesten Berechnungen der Investmentbanker zufolge in diesem Jahr nur noch 110 US-Dollar betragen. Das entspreche einem Rückgang um 33 (!) Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Goldman-Aktienstratege David Kostin schreibe.