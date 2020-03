Bonn (www.aktiencheck.de) - Immer mehr neue Daten lassen allmählich das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden im Zuge der Corona-Krise in den betroffenen Ländern erahnen, so die Analysten von Postbank Research.In den harten Daten, die mit einer zeitlichen Verzögerung veröffentlicht würden, lasse sich der Einfluss der Pandemie dagegen noch nicht ablesen. In den USA seien die Einzelhandelsumsätze im Februar zwar um 0,5 Prozent gefallen, was aber im Wesentlichen auf einen gesunkenen Benzinpreis zurückzuführen sei. In anderen Bereichen habe es zumindest noch leichte Zuwächse gegeben. Im März sei allerdings auch bei den US-Einzelhandelsumsätzen wegen des bereits zu beobachtenden, geänderten Konsumverhaltens der Privathaushalte auf breiter Basis mit Rückschlägen zu rechnen. Auch der starke Zuwachs von 0,6 Prozent bei der Industrieproduktion in den USA im Februar dürfte vorerst die letzte positive Überraschung aus diesem Sektor gewesen sein.Dem Euro habe die Kombination aus schwachen ZEW-Daten und noch soliden US-Zahlen zugesetzt, so dass er gegenüber dem US-Dollar gestern an Wert verloren habe. (18.03.2020/ac/a/m)