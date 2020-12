Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



31,20 EUR +1,30% (08.12.2020, 12:00)



DE000A1MME74



A1MME7



NF4



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (08.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe am vergangenen Freitag Zahlen für Q3 2020 veröffentlicht und befinde sich weiterhin auf einem starken Wachstumspfad. Die Guidance für das Gesamtjahr sei umsatzseitig angehoben worden.Trotz der Corona-Pandemie hätten die Brutto- (+24,2% yoy) und Nettoumsätze (+8,1% yoy) im dritten Quartal ein dynamisches Wachstum verzeichnet. Die Nettomarge habe dabei sowohl in Q3 (-2,9 PP) als auch nach 9M (-2,6 PP) unter Vorjahresniveau gelegen, was nach Erachten des Analysten auf das starke Neugeschäft im Investment-Bereich zurückzuführen sei. Die dort vereinnahmte Marge von ca. 6 bis 8% auf die Umsatzprovision habe das durchschnittliche Profitabilitätsniveau verringert, wobei sich der Rückgang aufgrund der daraus resultierenden Bestandsprovisionen sowie u.a. zusätzlicher Service-Fees im Zeitverlauf relativieren sollte. Die Assets under Administration hätten zum 30.09. ca. 15,9 Mrd. Euro (+14,4% yoy) betragen.Auf Ergebnisebene sei das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro nach 9M trotz weiterhin hoher Digitalinvestitionen um 66,7% yoy gesteigert worden. Auf Basis der Gesamtjahresprognose des Analysten (MONe: 4,1 Mio. Euro) impliziere dies ein Niveau von 2,6 Mio. Euro in Q4. Vor allem die Abwicklung weiterer Immobiliengeschäfte dürfte ein starker Ergebnistreiber bleiben. Im traditionell starken Schlussquartal habe das EBITDA im Vorjahr 2,5 Mio. Euro betragen und habe somit einen Anteil von rund 74% am Jahresergebnis gehabt.Mit den vorgelegten Zahlen habe Netfonds die Guidance für das Gesamtjahr umsatzseitig erhöht. So rechne der Vorstand nun mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 20% (bisher 10 bis 15%), was einen Brutto-Konzernumsatz von ca. 140 Mio. Euro impliziere. Der Netto-Konzernumsatz solle bei rund 30 Mio. Euro liegen. Für das EBITDA werde vor dem Hintergrund anhaltender Digitalinvestitionen sowie der Vorbereitung des Belegschaftsgeschäfts weiterhin eine Bandbreite von 4,0 bis 4,5 Mio. Euro erwartet.Im Rahmen eines Analystenwechsels haben wir unsere kurz-und mittelfristigen Prognosen erhöht und gehen weiterhin von einer Fortsetzung der dynamischen Ergebnisentwicklung aus, so Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG. Mittel- und langfristig rechne der Analyst mit neuen Impulsen durch das vergrößerte Leistungsangebot im Immobiliengeschäft, eine nachhaltige Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche wie die standardisierte Vermögensverwaltung sowie aus den getätigten Akquisitionen. Nach dem starken Umsatzanstieg im Jahr 2021(MONe: 30% yoy), der nach Unternehmensangaben durch die Pflegeversicherung größtenteils bereits vertraglich zugesichert sei, erwarte Weidhüner für 2022 und 2023 Wachstumsraten im niedrigen zweistelligen Bereich. Angesichts zunehmender Skalierungseffekte gehe er zudem von einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 4,1% in 2023 aus, positioniere sich aufgrund der seines Erachtens bestehenden Unsicherheit aber weiterhin signifikant unter der mittelfristigen Guidance, die für 2023 ein EBITDA in Höhe von 15 bis 18Mio. Euro (MONe: 9,2 Mio. Euro) avisiere.Der positive Geschäftsverlauf von Netfonds habe sich miteinemdeutlichen Umsatzplus in Q3 fortgesetzt. Das breite Leistungsportfolio des Unternehmens ermögliche vor dem Hintergrund einer nahezu vollständig abgeschlossenen Investitionsphase der FinFire-Plattformumfassende Skalierungspotenziale, die nach Erachten des Analysten nicht ausreichend im Kurs reflektiert seien.Nach Überarbeitung seiner Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie mit einem neuen Kursziel von 37,50 Euro (zuvor: 33,50 Euro). (Analyse vom 08.12.2020)