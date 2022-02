Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (28.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) weiterhin fest.Netfonds habe am Donnerstag vorläufige Umsatz- und Ergebniskennziffern veröffentlicht. Zudem habe der Finanzdienstleister einen Earnings Call veranstaltet, der vor allem die Vorteile des im Dezember getätigten Mehrheitsverkaufs der NSI Structured Investment GmbH thematisiert habe. Infolge des Deal-Closings habe der Analyst das Bewertungsmodell angepasst.Bereits im Januar habe Netfonds bekannt gegeben, dass die über die finfire Plattform administrierten Assets einen neuen Höchststand von 21,5 Mrd. Euro (+25,5% yoy) erreicht hätten. Infolge eines starken Schlussquartals (Nettoerlös: +47,9% yoy; EBITDA: +46,5% yoy) habe Netfonds in 2021 mit einem EBITDA von 7,6 Mio. Euro über der zu den Halbjahreszahlen erhöhten Prognose von 6,0 bis 7,2 Mio. Euro gelegen. Die aussagekräftigste Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz sei in 2021 deutlich um 6,0 PP auf 20,3% gestiegen. Das stark skalierbare Plattformgeschäft werde somit zunehmend auch im Zahlenwerk sichtbar.Mitte Dezember habe Netfonds den Transaktionsabschluss des Immobilien Spin-offs verkündet. Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss habe der Analyst bereits deskriptiv erläutert. Von der nun in Aussicht gestellten Ergebnisentwicklung sei er dennoch positiv überrascht. So avisiere Netfonds bereits 2022 in etwa eine EBT-Verdoppelung.Netfonds habe das Rekordjahr 2021 mit einem starken Schlussquartal beendet. Infolge des Immobilien Spin-offs verringere sich die Kapitalintensität spürbar, wodurch die Free-Cashflow-Entwicklung nun signifikant an Dynamik gewinne.Nach Anpassung des Bewertungsmodells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie mit einem neuen Kursziel von 90,00 Euro (zuvor: 60,00 Euro). (Analyse vom 28.02.2022)