Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (02.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) und erhöht das Kursziel von 32 auf 33,50 Euro.Netfonds habe am MontagH1-Zahlen vorgelegt und damit gezeigt, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs trotz Corona fortsetzen könne. Zur Erfüllung der Ergebnisziele für das Gesamtjahr müsse Netfonds aber noch zulegen. Darüber hinaus sei jüngst eine Kapitalerhöhung vollzogen und dabei ein strategischer Investor gewonnen worden.Auf Umsatzebene sei Netfonds in H1 weiter stark gewachsen (+39,8% yoy; Q1: +38,3%). Auch ergebnisseitig habe der Konzern deutlich zugelegt (EBITDA 1,1 Mio. Euro vs. 0,4 Mio. Euro im Vorjahr). Die Gesamtjahres-Ergebnisziele (EBITDA-Bandbreite 4,0 bis 4,5 Mio. Euro) seien vom Vorstand bekräftigt worden, würden aber auch einen kräftigen Ergebnisanstieg in H2 unterstellen. Die angehobene Wachstumsprognose der Gesellschaft (neu: mehr als 20% vs. zuvor: +10 bis +15%) gehe dagegen von einer abnehmenden Dynamik im zweiten Halbjahr aus. Die hohe Ergebniserwartung an das zweite Halbjahr dürfte sich aus dem saisonalen Geschäftsmodell sowie dem geplanten Start des IGBCE-Projektes, bei dem Netfonds ab dem zweiten Halbjahr die Administration der ersten betrieblichen deutschen Pflegeversicherung übernehme, ableiten.Umsatzseitig würtden sich erste Erfolge der rechtzeitig eingeschlagenen Digitalisierungsstrategie (finfire) zeigen, die Netfonds während der Corona-Krise zu Gute gekommen sei. Mit seinen Prognosen (MONe: EBITDA 3,9 Mio. Euro) positioniere sich Montega AG weiterhin leicht unter dem unteren Ende der Guidance-Bandbreite. Zwar rechne Marenbach auch mit ersten IGBCE-Beratungsgesprächen in diesem Jahr, die Visibilität zum Erlöspotenzial und Start dieser Gespräche sei seiner Anasicht nach durch COVID-19 allerdings etwas gesunken. Zudem gehe er von leicht höheren Ramp-Up-Kosten aus. Allerdings könnten die Beratungsgespräche auch online angeboten werden, was die Abarbeitung der erwartet hohen Anfragen seiner Meinung nach erleichtere. Für die Nachfrage nach betrieblichen Pflegeversicherungen dürfte die Corona-Krise insgesamt ebenfalls positiv gewesen sein.Fazit: Netfonds setze sein Wachstum unvermittelt fort und dürfte in H2 durch den Start des IGBCE-Projektes auch ergebnisseitig noch stark zulegen. Durch die Einarbeitung der Kapitalerhöhung und der etwas erhöhten Wachstumserwartungen ergebe sich nach Fortschreibung des Montega-AG-Bewertungsmodells ein leicht erhöhtes Kursziel von 33,50 Euro (zuvor: 32 Euro).Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie. (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link