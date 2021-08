Im Zuge seiner Prognoseanhebung sowie der Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, die Empfehlung "kaufen" mit einem neuen Kursziel von 50,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro). Mit Blick auf den Closest Peer sehe er weiterhin attraktives Upside-Potenzial, wenngleich für Netfonds seines Erachtens zumindest kurzfristig noch ein geringeres Topline-Wachstum sowie niedrigere Margenniveaus zu erwarten seien. Dieser Aspekt scheine sich jedoch derzeit übermäßig in der Bewertung niederzuschlagen. (Analyse vom 16.08.2021)



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (16.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Im Zuge des H1-Berichts von Netfonds am 25. August erwarte Weidhüner, vor allem aufgrund der laut Management nach wie vor sehr starken Traktion bei Depot-Neueröffnungen sowie dem voranschreitenden Upscaling, erneut ein Wachstum im zweistelligen Bereich.Bereits in Q1/21 habe Netfonds erfreuliche Quartalszahlen erzielt (Netto-Konzernumsatz: +26,7% yoy; EBITDA: +122,2% yoy). Nun gehe Weidhüner aufgrund des weiterhin spürbaren Kundenzustroms von einem Zuwachs bei den Nettoprovisionserlösen auf 8,6 Mio. Euro (+18,6% yoy) sowie einer abermals überproportionalen Ergebnisentwicklung (EBITDA +81,8% yoy auf 1,0 Mio. Euro) aus. Insbesondere angesichts der anhaltenden Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche wie z.B. der Hamburger Vermögen dürfte die Nettomarge im Vorjahresvergleich leicht zulegen (MONe +0,2 PP auf 19,7%).Bisher habe Weidhüner für Q2/21 konservativere Wachstumsraten erwartet. Aufgrund der bevorstehenden CareFlex-Umsätze avisiere er in der zweiten Jahreshälfte zudem ein Brutto-Umsatzwachstum von +39,9% yoy, woraus sich für das Gesamtjahr ein Brutto-Erlös von 186,3 Mio. Euro ergebe (zuvor: 177,0 Mio. Euro). Netfonds habe jüngst die Umsatzerwartung bereits auf 180,0 Mio. Euro erhöht, was Weidhüner damit als etwas zu konservativ erachte. Ergebnisseitig positioniere sich der Analyst mit einem EBITDA von 7,1 Mio. Euro bzw. einem EBIT von 4,6 Mio. Euro sogar noch deutlicher über der seines Erachtens zurückhaltenden Unternehmensprognose, die Geschäftszahlen für 2021 in einer Größenordnung von 5,5 bis 6,5 bzw. 3,5 bis 4,0 Mio. Euro in Aussicht stelle. Der Analyst gehe mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts von einer Guidance-Erhöhung aus.Bewertungsabschlag zum Closest-Peer zu hoch: Zwar eigne sich eine uneingeschränkte Übertragung der Bewertungsmultiples weitestgehend vergleichbarer börsennotierter Gesellschaften (z.B. JDC, Hypoport, OVB Holding) nach Erachten des Analysten aufgrund stark variierender Umsatzwachstumsraten und Profitabilitätsniveaus nicht. Ein direkter Vergleich zur JDC Group mache jedoch dahingehend Sinn, dass beide Maklerpools ihr Geschäftsmodell derzeit durch den Ausbau ihrer Technologieplattformen skalieren und so sukzessive weitere Geschäftspotenziale erschließen würden, wenngleich sich die beiden Unternehmen z.B. in Ausschreibungen eher selten gegenüberstünden. So fokussiere sich JDC strategisch klar auf den Versicherungsbereich, während Netfonds ein hohes Exposure im Investment- bzw. Kapitalanlagebereich aufweise. Der direkte Vergleich zeige nach Erachten des Analysten dennoch eine derzeit ungerechtfertigte Bewertungslücke auf.Wenngleich sich Netfonds grundsätzlich in einem etwas margenengeren Wettbewerbsumfeld befinde und JDC zudem u.a. durch das hohe Momentum bei der Gewinnung von Outsourcing-Kunden sowie den Provinzial-Deal zumindest mittelfristig voraussichtlich ein höheres Umsatzwachstum erzielen dürfte, sollte sich die Bewertungslücke zwischen den beiden Gesellschaften nach Erachten des Analysten im Zeitverlauf tendenziell etwas verkleinern. Zudem könnten bei Netfonds mittel- und langfristig White-Label-Deals im Hinblick auf die finfire-Plattform sowie äquivalente Projekte zur ersten tariflichen Pflegeversicherung Deutschlands "CareFlex Chemie" dem Wachstum zusätzliche Dynamik verleihen.