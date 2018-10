Börsenplätze Netfonds-Aktie:



21,50 EUR (26.10.2018)



DE000A1MME74



A1MME7



NF4



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro.



Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. (29.10.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) mit einer Kaufempfehlung in die Coverage auf.Netfonds sei nahezu entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Fondsmanagements und der Fondsvermittlung aktiv. Die Gruppe betreibe eine führende Plattform für die Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die Finanzindustrie. Im Kern bewege sich der erst seit September 2018 börsennotierte Konzern mit diesen Aktivitäten im Umfeld des Asset Management-Sektors. Dieser stehe aktuell erhöhten Kursschwankungen, Mittelabflüssen und politischen Risiken gegenüber, der mittelfristige Ausblick sei mit erwarteten Wachstumsraten von mehr als 8% p.a. jedoch weiterhin positiv.Im Hauptgeschäft als Maklerpool (Segment Wholesale, ca. 73% des Gesamtumsatzes) verfüge Netfonds über eine marktführende Position und ein solides Basisgeschäft in einem reifen Markt. Starke Wachstumsperspektiven würden sich aus den noch verhältnismäßig kleinen neuen Segmenten Regulatory und Technology ergeben. Mit seinem Haftungsdachangebot dürfte Netfonds künftig enorm von der zunehmenden Finanzmarktregulatorik profitieren, da die Kernkundengruppe (freie Makler, Vermögensverwalter und Asset Manager) vermehrt auf fremde Expertise zur Bewältigung regulatorischer Prozesse angewiesen sei.Gleichzeitig plane Netfonds über neuartige innovative Abwicklungsplattformen am Digitalisierungstrend der Branche zu partizipieren. Mit FinFire und Cloudfolio würden in H2 2018 zwei Plattformen gelauncht, die Game Changing-Potenziale aufweisen und dem Unternehmen einen Technologievorsprung bringen sollten. So ermögliche FinFire den Nutzern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft die vollumfängliche und sichere Abwicklung von Transaktionen und Prozessen gemäß den regulatorischen Anforderungen. Außerdem könnten damit auch nur einzelne Teile der Netfonds-Produktpalette über Abobasierte Erlösmodelle bezogen werden, worüber der Konzern die Vorteile seiner vertikalen Integration noch besser ausspielen könne. Cloudfolio werde ein digitaler Marktplatz für Vermögensverwaltungsstrategien, der als zusätzlicher Wachstumsmotor dienen solle.Für 2018 und die Folgejahre rechne der Analyst mit einer Fortsetzung der Wachstumsstory und plane mit hohen einstelligen Wachstumsraten (MONe CAGR 2018-2021e: 11,3%). Er gehe durch das skalierbare Plattformgeschäft, die Synergien zwischen den Teilbereichen sowie Netfonds vertikale Positionierung zudem von einem sukzessiven Margenausbau aus. Er sehe die Wettbewerbsstärke von Netfonds mit diversifizierten Exposures im Finanzdienstleistungssektor, die sinnvollen strategischen Erweiterungen des PlattformAngebots sowie die daraus resultierenden profitablen Wachstumsperspektiven noch nicht ausreichend im Kurs reflektiert.Daher hält Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, das Unternehmen für ein aussichtsreiches Investment und nimmt die Netfonds-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 26,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link