Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Aktie von Netflix komme aktuell nicht vom Fleck und liefere im laufenden Jahr Anlegern eine eher enttäuschende Performance. Ebenfalls unverändert werde der Streaming-Dienst im "Must Keep TV"-Report der Solutions Research Group gelistet - das dürfte Aktionären allerdings gefallen.Denn zum zweiten Jahr in Folge hätten die von den Marktforschern befragten Zuschauer bei der Frage, welchen Dienst sie unter allen Umständen würden behalten wollen, Netflix auf den ersten Platz gewählt. Damit liege der Streaming-Dienst vor dem klassischen TV-Anbieter ABC, der den zweiten Platz belege, und deutlich vor dem nächsten direkten Konkurrenten Amazon Prime auf Platz sechs.Diese Stärke zeige sich auch in den Zahlen von Netflix: Die Abwanderungsquote (engl. churn-rate) habe sich gegenüber dem Vorjahr verringert. "Unserer Abwanderungsquote liegt in den USA und anderen Märkten sogar unter dem, was wir vor den Preiserhöhungen festgestellt haben", so Netflix-CFO Spencer Neumann in der Analystenkonferenz zu den Q1-Zahlen. Ein klares Zeichen für die Preismacht des Streaming-Riesen.Die Strategie von Netflix gehe damit unverändert auf: Mehr Inhalte würden zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindung führen. Es werde jedoch schwieriger, neue Nutzer hinzuzugewinnen, wie Netflix im ersten Quartal zu spüren bekommen habe. Damals sei die Aktie eingebrochen, nachdem die Zahl der neu dazugekommenen zahlenden Kunden auf ganzer Linie enttäuscht habe.Die starke Markenstellung sowie die jüngsten Profitabilitätssteigerungen sind für langfristig orientierte Anleger allerdings gute Argumente, um weiter dabei zu bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link