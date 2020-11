Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.In den USA würden immer mehr Streamingdienste um Gunst und Aufmerksamkeit der Zuschauer kämpfen. Anstatt sich jedoch auf einen Preiskampf einzulassen, habe Netflix in der Vorwoche angekündigt, die Preise für ausgewählte Abos erneut zu erhöhen. Das Unternehmen habe allerdings auch allen Grund, um selbstbewusst an der Preisschraube zu drehen.Neue und bestehende Abonnenten von Netflix müssten in den USA künftig tiefer in die Tasche greifen: Das Standard-Abo solle künftig einen Dollar pro Monat mehr kosten, das Premium-Abo sogar zwei Dollar - eine Preissteigerung um 7,7 beziehungsweise 12,5 Prozent. Angst, dass sich die Kunden deshalb abwenden könnten, habe der Streaming-Riese offenbar nicht - und zwar aus gutem Grund.Nach Daten der Analysefirma Antenna habe Netflix in den USA seit Jahren eine monatliche Kündigungsquote (churn rate) von rund zwei bis drei Prozent. Das sei nicht nur deutlich niedriger, sondern auch wesentlich stabiler als bei den großen Konkurrenten HBO, Hulu, Starz und Co.Netflix schaffe es also offensichtlich, den Nutzern einen Mehrwert zu bieten, der auch höhere Preise rechtfertige. Selbst die letzte Preiserhöhung im Januar 2019 lasse die Kündigungsquote bei Netflix nicht nachhaltig steigen. Damals habe der Streamingdienst die Preise sogar um bis zu 18 Prozent erhöht.Für viele Wall-Street-Analysten scheine der weitere Weg ohnehin vorgezeichnet: Speziell im heimischen US-Markt stoße das Neukunden-Wachstum langsam an seine Grenzen. Um Umsatz und Ergebnis weiter zu steigern, müsse Netflix also zwangsläufig an der Preisschraube drehen.Die Verbindlichkeiten für Streaming-Inhalte hätten sich im Vorjahr bereits auf knapp 19,5 Milliarden Dollar summiert - Tendenz weiter steigend. Damit sich der bislang bewährte Wachstumskreislauf nicht in einen Teufelskreis verwandle, bleibe Netflix langfristig nur ein Ausweg: steigende Abo-Preise.Neben der Verschuldung sei zuletzt auch die Bewertung wieder kräftig gestiegen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe das Unternehmen die hohen Erwartungen allerdings nur bedingt erfüllen können.Die Netflix-Aktie steht daher aktuell nur auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.11.2020)