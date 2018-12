Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.12.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehemen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Riesen Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) charttechnisch unter die Lupe.Der Bruch des Aufwärtstrends seit Juli 2016 (akt. bei 325 USD) habe die charttechnischen Probleme der Netflix-Aktie erwartungsgemäß vergrößert. Trotz der jüngsten Verschnaufpause stehe unverändert ein nachhaltiges Abgleiten unter den seinerzeit herausgearbeiteten Sell-Trigger in Form der letzten beiden Tiefs bei 271 USD zu befürchten. Damit schwebe weiterhin das Damoklesschwert einer abgeschlossenen Schulter-Kopf-SchulterFormation über dem Titel.Auf der Indikatorenseite stehe zudem ein frisches negatives Schnittmuster beim MACD auf monatlicher Basis zu Buche. Apropos negatives Schnittmuster: Im Tageschart habe die 50-Tage-Linie im November die längerfristige Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 332/336 USD) von oben nach unten durchschnitten, so dass sich das als "death cross" bekannte Muster ergebe. In diesem Umfeld definiere das Tief vom Februar bei 236 USD die nächste Unterstützung, ehe die Hochpunkte vom Oktober 2017 bei 204/202 USD wieder in den Fokus rücken würden. Die zuletzt angeführten Marken würden dabei bestens mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Februar 2016 (210 USD) harmonieren. Als Absicherung sei indes das jüngste Verlaufshoch bei 299 USD prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:235,63 EUR -1,24% (18.12.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:236,60 EUR -0,79% (19.12.2018, 09:06)