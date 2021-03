Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

435,75 EUR +0,54% (30.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

513,10 USD -0,17% (30.03.2021, 20:41)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle bis Ende 2022 zum klimaneutralen Betrieb übergehen. Dafür solle zum einen der CO2-Ausstoß verringert und zum anderen in Regenerations-Projekte investiert werden, wie Netflix am Dienstag angekündigt habe. Der Streamingdienste habe im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Mio. Tonnen Kohlendioxid erzeugt - rund die Hälfte davon sei bei der Produktion exklusiver Videoinhalte für Netflix entstanden. Weitere 45% würden demnach auf den Unternehmensbetrieb wie Marketing-Ausgaben und die Unterhaltung von Büros entfallen. Bei der technischen Infrastruktur verlasse sich Netflix auf Rechenzentren u.a. von Amazon.com - und dort würden die restlichen CO2-Emissionen veranschlagt.Der Streaming-Marktführer habe zuletzt starke Quartalszahlen präsentiert, seine Nutzerzahlen deutlich gesteigert und den Break-even beim freien Cashflow noch in diesem Jahr angekündigt. Zuletzt habe Netflix zudem durch die Einführung einer neuen Funktion, um Trittbrettfahrern den Zugang zu erschweren, für weitere Kursfantasie gesorgt.Die Netflix-Aktie befinde sich seit längerem in einer ausgedehnten Konsolidierung. "Der Aktionär" bleibe jedoch ganz klar optimistisch für das Papier und sehe das aktuelle Niveau als Kaufkurse an, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:438,10 EUR +0,27% (30.03.2021, 20:53)