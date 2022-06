Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Und wieder würden am Mittwoch Übernahmegerüchte am Markt hochköcheln. Erneut im Fokus stehe dabei Roku. Und der wahrscheinliche Käufer heiße Netflix. Laut einem Bericht von "Business Insider" habe Roku seinen Angestellten untersagt, die ihnen zugeteilten Aktien zu verkaufen. Angestellte hätten zudem in den vergangenen Wochen eine Übernahme durch Netflix durchgespielt. Ein hochrangiger Roku-Mitarbeiter habe gegenüber "Business Insider" gesagt, dass ein Deal zwischen den beiden Streaming-Firmen "in Bezug auf Kultur, Geschäft und Bewertung gut passen würde".Für Netflix wäre es ein guter Zeitpunkt zuzuschlagen. Bisher sei wenig Konkretes über die angekündigten Werbe-Aktivitäten bekannt und die Aktie könnte angesichts der massiv gefallenen Kurse etwas Fantasie vertragen. Roku habe für seinen Streaming-Dienst bereits eine Werbeplattform aufgebaut, die im vergangenen Quartal 647 Mio. USD erlöst habe. Zudem habe auch die Roku-Aktie heftig an Wert eingebüßt und zwar über 80% seit dem 52-Wochen-Hoch aus dem Juli 2021.Dass das Management das Handelsfenster für seine Angestellten schließe, könnte allerdings auch andere Gründe haben - z.B. wenn eine andere wichtige Ad-hoc-Mitteilung anstehe, um Insider-Trading zu unterbinden. Roku sei zudem bereits in der Vergangenheit das Ziel von Übernahmespekulationen geworden. So habe das "Wall Street Journal" vor knapp einem Jahr berichtet, dass Comcast Interesse am Streaming-Konzern zeige, aber ohne konkrete Ergebnisse.Günstigere Bewertungen würden Übernahmen attraktiver machen, würden aber auch zu vermehrten Spekulationen führen. Aus strategischer Sicht würde der Deal ebenfalls Sinn machen, allerdings wären dann einige wettbewerbsrechtliche Hürden zu nehmen. Zudem bleibe fraglich, wie Netflix - gerne auch Debtflix genannt - die Finanzierung einer wohl um die 17 Mrd. USD teuren Übernahme Anlegern schmackhaft machen wolle. Hinter der großen Übernahme stehe damit ein ebenso großes Fragezeichen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link