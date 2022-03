Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Nachdem sich der US-Konzern Anfang März den finnischen Mobile-Games-Entwickler Next Games unter den Nagel gerissen habe, schlage der Streaming-Riese jetzt erneut zu. Am Donnerstagabend habe Netflix angekündigt, den Spieleentwickler Boss Fight Entertainment zu übernehmen.Finanzielle Einzelheiten zur Übernahme des 2013 gegründeten und rund 130 Mitarbeiter umfassenden Entwicklerstudios seien nicht genannt worden. Bekannt sei Boss Fight Entertainment aktuell durch das Mobile-Spiel "Dungeon Boss". Ein Großteil der Entwickler stamme aus dem 2009 geschlossenen Microsoft-Studio "Ensemble Studios" - sie hätten also an Mega-Hits wie "Age of Empires" oder "Halo Wars" mitgearbeitet.Nach Night School Studios und Next Games sei Boss Fight Entertainment die dritte Gaming-Übernahme nachdem Netflix im August den Start der Sparte offiziell angekündigt habe. Der Streaming-Konzern mache also ordentlich Tempo und "Der Aktionär" sehe durchaus Chancen, dass der Entertainment-Riese die Brücke zu den Videospielern schlagen könne. In einem Bullenszenario winke hier ein Umsatzpotenzial von 3 bis 5 Mrd. USD."Der Aktionär" habe die Netflix-Aktie aufgrund der günstigen Bewertung bei gleichzeitig attraktiven Langfrist-Aussichten wieder auf die Empfehlungsliste genommen., so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link