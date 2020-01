Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

312,25 EUR +2,43% (22.01.2020, 12:59)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

338,11 USD -0,46% (21.01.2020, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Video-on-Demand-Anbieters Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Netflix seien erst auf den zweiten Blick gut ausgefallen. Der erste Blick sei nicht ganz so toll gewesen, denn das Wachstum in den USA sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gesättigter Markt, schwieriges Umfeld und jede Menge Wettbewerber würden halt auf das operative Geschäft drücken. International sei Netflix aber enorm stark gewachsen: 8,8 Mio. neue Abonnenten, also viel mehr als man erwartet habe. Das sei eben die Story, die jetzt fortgeschrieben werde. Deshalb habe es auch keine Rolle gespielt, dass Netflix die Erwartungen für das 1. Quartal ein wenig gedämpft habe: Man rechne jetzt mit 7 Mio. neuen Abonnenten.Netflix werde nun dem Wettbewerb dadurch begegnen, dass man die Ausgaben um 20% anhebe (12 Mrd. USD sollten investiert werden). Langfristig wird "Der Aktionär" die Netflix-Aktie ganz genau im Auge behalten, denn die Verschuldung ist stark gestiegen und wird es auch weiterhin tun. Solange der Laden wachse, sei es kein Problem. Flache sich das Wachstum ab, komme Netflix irgendwo in Probleme rein. Nachbörslich notierte die Netflix-Aktie 4% im Plus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.01.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:311,65 EUR +2,23% (22.01.2020, 13:13)