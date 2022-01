Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie habe in den vergangenen zwei Monaten rund 22 Prozent verloren. Der Streaming-Anbieter könnte jedoch mit starken Zahlen, die am 20. Januar veröffentlicht würden, Boden wieder gut machen. Dafür sei neben Umsatz und Gewinn vor allem das Wachstum bei den Abonnementen-Zahlen entscheidend. Die Credit Suisse jedenfalls sei für den Titel durchaus optimistisch."Netflix ist ein Qualitätsanbieter, der noch wachsen kann. Allerdings dürfte der zunehmende Wettbewerb unter den Streaming-Diensten die Kosten in die Höhe treiben", habe Douglas Mitchelson von der Credit Suisse in einer Notiz vom Donnerstag gesagt, wie CBNC berichte.Die Credit Suisse halte an ihrem "outperform"-Rating für Netflix fest und gebe ein Kursziel von 740 US-Dollar für die Aktie an. Nach der Vorgabe hätte das US-Unternehmen noch rund 40 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Veröffentlichung von Filmen wie "Don't Look Up" und Fernsehsendungen wie "Emily in Paris" sowie der anhaltende Erfolg des internationalen Phänomens "Squid Game" seien laut dem UBS-Analysten Lichtblicke für Netflix im vierten Quartal gewesen.Die Netflix setze am Donnerstag trotz der durchaus positiven UBS-Einschätzung ihren Abwärtstrend fort und verliere 0,8 Prozent.Klar, Netflix müsse am kommenden Donnerstag (Veröffentlichung der Q4-Zahlen) liefern. Dennoch sei "Der Aktionär" langfristig von der Netflix-Aktie überzeugt. Die Gründe hierfür seien die breite Content-Pipeline, Fortschritte bei Eigenproduktionen beispielsweise im Bereich VFX, neue Initiativen im Bereich Gaming, internationale Stärke gegenüber den Peers und die Möglichkeit die Preisschraube anzuziehen.Investierte Anleger bleiben daher weiter dabei, Neueinsteiger warten besser die Zahlen ab und achten vor allem auf den Zuwachs bei den Abonnements, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)