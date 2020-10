Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (20.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Stunde der Wahrheit für Netflix: Der Streaming-Anbieter präsentiere am Dienstagabend (22:15 Uhr MEZ) seine Zahlen für das dritte Quartal. Einige Experten hätten Vorschusslorbeeren verteilt, doch Medienanalyst Alex DeGroote (DeGroote Consulting) sei skeptisch. Die glorreichen Zeiten könnten für Netflix bald vorbei sein."Für mich ist Netflix eine Aktie, die man meiden sollte, sobald es einen Impfstoff gibt und die Beschränkungen des täglichen Lebens nachlassen", so DeGroote im Gespräch mit CNBC. Netflix profitiere derzeit stark davon, dass die Menschen zu Hause seien und sich die Zeit mit Streamen vertreiben würden. Diese Phase gehe irgendwann zu Ende.Ein Problem für Netflix sei auch der harte Wettbewerb. "Als Faustregel gilt, dass ein durchschnittlicher Haushalt etwa drei Abonnementdienste in Anspruch nehmen wird. Nun haben wir aber acht Videostreaming-Dienste, die um Kunden buhlen. Das Budget der meisten Nutzer reicht dafür aber nicht aus."Laut dem Experten könnte es bereits im kommenden Jahr schwierig werden für einzelne Player. "Dann könnte es zu Fusionen und Übernahmen kommen. Manche könnten auch aufgeben."Das sehe Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, genauso. "Netflix dürfte deutlich besser abschneiden, als Unternehmen und Markt erwarten", so Terry. "Selbst wenn zudem das Management weiterhin konservative Schätzungen zur Geschäftsentwicklung abgeben werde, seien die Marktprognosen für das vierte Quartal und darüber hinaus zu gering."Terry lasse die Netflix auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Aktien. Sein Kursziel habe er von 600 auf 670 Dollar erhöht.Auch "Der Aktionär" hält die Prognose von Netflix für den Rest des Jahres für zu konservativ, sodass die Zahlen der Aktie einen ordentlichen Push geben könnten, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link