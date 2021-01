Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (20.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Jetzt gehe Netflix steil. Nachdem der Streaminganbieter aus den USA nach Zahlen zum vierten Quartal viel Applaus seitens der Investoren erhalten habe, würden sich Kommentatoren jetzt mit optimistischen Einschätzungen überschlagen. Und die Aktie mache einen Sprung nach oben. Wie weit könne die Rally jetzt reichen?Netflix habe die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt. Allein diese Zahl sorge für euphorische Stimmung. Dabei könne sich auch das sonstige Zahlenwerk zum vierten Quartal mehr als sehen lassen. Marktteilnehmer würden den Wert auf Rekordniveau hieven. Am Mittwoch dürfte die Aktie im US-Handel am Allzeithoch kratzen - und es womöglich sogar übertreffen und damit eine neue Bestmarke setzen. Inzwischen seien auch erste Analystenkommentare reingekommen.Die DZ BANK habe Netflix von "verkaufen" auf "kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 400 auf 650 US-Dollar angehoben. Damit vollziehe das Institut eine 180-Grad-Wende. Die Begründung: "Trotz starker Konkurrenz gelingt es Netflix auch weiterhin zügig zu wachsen." Analyst Manuel Mühl schreibe, es zeichne sich ab, dass Konsumenten bereit seien, mehrere Streaming-Dienste gleichzeitig zu abonnieren und sich diese nicht substituieren würden.Die Schweizer Großbank UBS habe die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 540 auf 650 US-Dollar angehoben. Trotz des schärferen Wettbewerbs in den letzten zwölf Monaten habe der Online-Videodienst unter anderem bewiesen, dass er seine Kundenbasis erweitern und international expandieren könne, schreibe Analyst Eric Sheridan. Zudem sei es Netflix gelungen, positive Barmittelzuflüsse zu erzielen, die operativen Margen auszubauen und weltweit die Preise zu erhöhen.Netflix habe mit seinen Zahlen, wie vom "Aktionär" erwartet, überzeugt. Vor allem der starke Zuwachs bei den Netto-Abonnenten habe positiv überrascht. Auch die Tatsache, dass Netflix dieses Jahr den Break-even beim positiven Cashflow erreichen solle, stimme positiv für die Zukunft des Streaming-Giganten. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: