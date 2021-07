Börsenplätze Netflix-Aktie:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Börsenlegende André Kostolany habe einst gesagt: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Schaue man auf die Kurshistorie vieler Qualitätswerte, dann stelle man relativ schnell fest, dass Kostolanys Spruch auch heute noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt habe. Wer das nicht glaube, sollte einen Blick auf Big Tech werfen.Wie sehe es mit dem Streaming-Giganten aus? Kaum einer habe den US-Konzern zu Beginn der Jahrtausendwende den Durchbruch getraut. Online-Streaming sei eher eine Randerscheinung gewesen, während die klassische Fernsehbranche sich damals noch auf steigende Einschaltquoten haben freuen dürfen. Es sei jedoch - wie wir alle mittlerweile wissen würden - anders gekommen. Streaming sei aus der Entertainment-Branche nicht mehr wegzudenken und Netflix habe aktuell 208 Mio. Abonnenten. Tendenz: Klar steigend.Die Netflix-Aktie habe seit dem IPO im Jahr 2002 sagenhafte 44.500% zugelegt, was einer annualisierten Rendite von 38% entspreche. Wer bei Netflix also von Anfang an mit 5.000 Euro dabei gewesen sei, dürfe sich nun über ein Vermögen von 2,2 Mio. Euro freuen.Gehe es nach Analysten, dann sei die Erfolgsstory von Netflix noch lange nicht vorbei. Ganze 34 Experten würden die Netflix-Aktie zum Kauf empfehlen. Nur sieben würden zum Halten und fünf zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege mehr als 10% über dem aktuellen Niveau. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: NetflixBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link