Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Netflix-Crash habe ein prominentes Opfer: Der milliardenschwere Investor Bill Ackman habe sich erst im Januar gut drei Millionen Aktien des Streaming-Anbieters zugelegt. Die Gelegenheit für ein längerfristiges Engagement schien günstig, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Jetzt habe er die Beteiligung wieder verkauft - mit großem Verlust. Die Netflix-Aktie falle weiter.Die Netflix-Aktie habe ihren Höchststand im November 2021 bei 700 Dollar erreicht. Nachdem der NASDAQ-Wert im Januar sogar unter 400 Dollar abgesackt sei, habe William Ackman zugegriffen. Mittels seines Hedgefonds Pershing Square Capital Management habe er gut drei Millionen Netflix-Aktien zu je 360 Dollar erworben. Der Gesamtwert: 1,1 Milliarden Dollar. Ackman habe damals betont, den "langfristigen Horizont" vor Augen zu haben.Nachdem Netflix jedoch dürftige Quartalszahlen bekannt gegeben, vor allem mit einem Rückgang von rund 200.000 Abonnenten geschockt habe und sich im eigenen Geschäftsmodell neu ausrichten wolle, habe Ackman die Reißleine gezogen. Über seinen Hedgefonds habe er seine eingegangene Beteiligung an Netflix wieder verkauft und dadurch einen Verlust von rund 400 Millionen Dollar gemacht.Ackman habe mitgeteilt, sein Fonds Pershing Square habe "die Fähigkeit verloren, die Zukunftsaussichten des Unternehmens vorherzusagen". Er habe gesagt, er habe versucht, "sofort zu handeln", als er neue Informationen über die Investition entdeckt habe, die nicht mit seiner ursprünglichen These übereinstimmten.Streaming-Dienste hätten es derzeit schwer. Der News-Streamingdienst CNN+ gebe sogar ganz auf. Nach nur einem Monat werde der Service Ende April wieder eingestellt, wie der Nachrichtensender am Donnerstag selbst berichtet habe.Die Entscheidung sei nach der vor rund zwei Wochen erfolgten Fusion der früheren CNN-Mutter Warner Media mit dem Rivalen Discovery zum neuen Medienkonzern Warner Bros Discovery getroffen worden. CNN+-Kunden sollten ihre Abo-Gebühren anteilig zurückerhalten.Die Vorstellungen der neuen Führung stünden im Gegensatz zu denen des vorherigen Managements, habe es in dem Bericht weiter geheißen. So wolle der neue Chef David Zaslav alle Marken in einem einzigen Service bündeln.Die ehemalige "Aktionär"-Empfehlung Netflix sei beim Rutsch unter 240 Euro ausgestoppt worden. Da der Streaming-Konzern vor einer umfangreichen Neustrukturierung stehen könnte, die ursprüngliche Investmentstory von Netflix nicht mehr intakt und das Anlegervertrauen beschädigt ist, empfiehlt sich vorerst kein neues Engagement, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2022)