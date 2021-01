Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

414,60 EUR -0,19% (08.01.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

510,40 USD +0,30% (08.01.2021)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (11.01.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix: Aufwärtstrendlinien in Gefahr - ChartanalyseSeit September befinden sich die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer breitangelegten Konsolidierung, die auf der Oberseite durch ein Doppelhoch an der Rekordmarke bei USD 575,37 eingegrenzt wird, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von dort sei der Wert noch im Oktober an die zentrale Unterstützung bei USD 458,97 gefallen, die jedoch abermals habe verteidigt werden können. Die anschließend volatile Aufwärtsbewegung habe noch vor der USD 550,00-Marke gestoppt und sei in den letzten Tagen von einer steilen Verkaufswelle abgelöst worden. Diese drücke die Aktien aktuell an den Bereich der kurzfristigen und einer übergeordneten Aufwärtstrendlinie. Im gestrigen Handel hätten beide noch in letzter Sekunde verteidigt werden können.Ausblick: Gelinge es den Bullen jetzt nicht, den Widerstand bei USD 526,90 zu durchbrechen, um die Aktie in neutralere Regionen zu führen, dürfte sich der Ausverkauf der letzten Tage in Kürze fortsetzen.Die Short-Szenarien: Unterhalb von USD 491,29 wären nicht nur die Trendlinien nachhaltig unterschritten, sondern auch der Anstieg seit Ende Oktober neutralisiert. Als nächstes dürfte der Angriff auf die USD 458,97-Marke folgen. In der derzeitigen Konstellation könne man damit rechnen, dass sie diesmal nicht verteidigt werde, sondern ein Kursrutsch bis USD 432,36 und USD 423,20 für ein vorläufiges Ende der langfristigen Rally sorge. Darunter könnte es sogar zu einem Einbruch bis USD 386,80 kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:416,20 EUR -0,32% (11.01.2021, 08:41)