Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

304,75 EUR -2,29% (14.03.2022, 20:23)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

330,97 USD -2,75% (14.03.2022, 20:09)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe ein weiteres Tief markiert. An die hohen Gewinne der Pandemiejahr 2020 und 2021 könne die Aktie damit nicht anknüpfen. Die Konkurrenz werde mehr, härter und die Nutzer würden sich andere Freizeitbeschäftigungen suchen, gerade nach einem weiteren Pandemie-Winter. Die Aktie zähle heute zu den größten Verlierern.Am Montag seien die Aktien des Streamingdienstes um mehr als zwei Prozent auf rund 332 Dollar pro Stück gefallen, ein 52-Wochen-Tief. Das sei mehr als 50 Prozent weniger als das 52-Wochen-Hoch des Unternehmens von 700,99, Dollar das Mitte November erreicht worden sei. Das letzte Mal, dass Aktien zu einem Preis von rund 332 Dollar gehandelt worden seien, sei am 20. März 2020 gewesen, als gerade weltweit Lockdowns verhängt worden seien.Netflix habe in den Jahren 2020 und 2021 erhebliche Kursgewinne verzeichnet, da die Verbraucher aufgrund verschiedener Einschränkungen zu Hause hätten bleiben müssen, so CNBC. Da sich die Beschränkungen jedoch auflösen würden, würden sich die Menschen der Unterhaltung außerhalb des Hauses wie Kinos, Restaurants und Themenparks zuwenden. In seinem jüngsten Ergebnisbericht habe Netflix enttäuschende Abonnentenzahlen gemeldet.Die Rückkehr der Kinokassen, angeführt von "Spider-Man: No Way Home" und "The Batman", zeige, dass die Konsumenten nicht mehr auf ihren Sofas sitzen bleiben würden, um Filme zu sehen. Letztes Jahr habe es in einem Bericht von J.P. Morgan auf der CinemaCon geheißen, dass Netflix für einige seiner künftigen Filme einen traditionelleren Kinostart ins Auge fasse.Außerdem sehe sich das Unternehmen mit der zunehmenden Konkurrenz durch andere Streaming-Plattformen von Unternehmen wie Apple und Disney konfrontiert, die den Netflix-Inhalten die Zuschauer abspenstig machen würden. "Heute gibt es nichts Konkretes, aber der Markt scheint das verlangsamte Wachstum von Netflix auf den Wettbewerb zu schieben", habe Michael Pachter, Analyst bei Wedbush, gegenüber dem Nachrichtenportal CNBC gesagt. "Das macht Sinn, denn wir haben die Wahl zwischen konventionellem Fernsehen über Kabel oder Satellit, plus Hulu, Paramount+, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Peacock und Netflix unter den Premiumdiensten, plus eine Fülle kleinerer Angebote wie Discovery, AMC+, Shudder und viele andere.""Ich denke, dass es durch den Wallet Share schwieriger wird, Kunden zu halten, dass Content Dumps (alle Episoden auf einmal) die Abwanderung von Kunden erleichtern und dass der Wettbewerb bei der Erstellung von Inhalten die Kosten für neue Inhalte in die Höhe treibt", habe er hinzugefügt. Pachter habe auch darauf hingewiesen, dass die Konkurrenz von Netflix nun weniger geneigt sei, Lizenzen an den Streaming-Dienst zu vergeben, da sie ihre eigenen Plattformen mit Inhalten füllen könnten.Ein Großteil des jüngsten Kursrückgangs scheine mit dem schwachen Abonnentenwachstum von Netflix zusammenzuhängen. Die Aktien seien im Januar eingebrochen, nachdem das Unternehmen für das nächste Quartal nur 2,5 Millionen neue Nettoabonnenten prognostiziert habe. Die 8,3 Millionen neuen Abonnenten im vierten Quartal hätten leicht unter der eigenen Prognose von 8,5 Millionen gelegen.Die Aktie schaffe weiterhin keine Bodenbildung und verliere weiter. Anleger bleiben daher an der Seitenlinie und warten vorerst ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)