XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

305,38 Euro -9,57% (17.07.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

312,22 Euro -8,62% (17.07.2018, 16:16)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 357,58 -10,71% (17.07.2018, 16:01)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (17.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie: Übertreibung oder Gelegenheit? AktienanalyseNachbörslich hat der Online-Videodienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) am Montag überraschend schwache Zahlen für das zweite Quartal herausgebracht und beim Nutzerwachstum auf ganzer Linie enttäuscht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im nachbörslichen US-Handel sei die Aktie um einen zweistelligen Prozentbereich abgetaucht! Umsatz und Ausblick seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wie der am Montag nach US-Börsenschluss vorgelegte Geschäftsbericht des Unternehmens offenbart habe. Vor allem die Abozahlen hätten nicht mehr überzeugt. Im US-Heimatmarkt seien von April bis Juni nach Unternehmensangaben 670.000 neue Nutzer hinzugekommen, international 4,47 Mio. - Analysten und auch Netflix selbst hätten mit deutlich mehr gerechnet. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei ebenfalls nicht gut angekommen! In Q2 sei zwar der Umsatz im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 3,9 Mrd. US-Dollar in die Höhe geschossen, sei aber ebenfalls unter den Erwartungen geblieben.Technisch habe die Aktie von Netflix in den letzten Monaten allerdings über dem Durchschnitt zugelegt und sich auf ein Verlaufshoch von 423,20 US-Dollar gegen Ende Juni hochkämpfen können. Nach einem kleineren Rücksetzer auf 380,00 US-Dollar sei ein zweites Hoch bei 419,77 US-Dollar zu Beginn dieses Monats gefolgt. Dort allerdings seien die Notierungen erneut zur Unterseite abgedreht, wodurch sich nun ein klares Doppeltop gebildet habe. Mit dem nachbörslichen Kursabschlag von über 14 Prozent sei die Aufwärtsphase vorerst beendet, wobei eine technische Gegenreaktion auf der Oberseite nicht auszuschließen sei. Denn insgesamt sei Netflix hochprofitabel und dürften durch eine kleine Delle auf Jahressicht nicht gleich zum Problemfall werden. Vor allem müsse auch noch die kürzlich beendete Fußballweltmeisterschaft angeführt werden, die zusätzlich zu einem schwächeren Quartal bei Netflix beigetragen habe.Ausgehend von der vorbörslichen Indikation dürfte Netflix um etwa 348,00 US-Dollar in den Handel starten. Rücksetzer auf 330,00 US-Dollar müssten intrday jedoch noch zwingend einkalkuliert werden, ehe das Wertpapier auf eine markante Unterstützung aus Frühjahr dieses Jahres treffe. Von da an könnte es wieder zeitweise aufwärts gehen, worauf Investoren spekulativ setzen könnten.Auf der Gegenseite würden bereits bei 356,25 US-Dollar sowie bei rund 380,00 US-Dollar erste Hürden ein Weiterkommen des Wertpapiers blockieren. Eine merkliche Entspannung dürfte sich daher erst oberhalb der Jahreshochs von 423,20 US-Dollar ergeben, dann könnte sogar das Niveau von rund 450,00 US-Dollar im weiteren Verlauf angesteuert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: