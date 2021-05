Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 650,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 21.04.2021 650,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 21.04.2021 620,00 Outperform Oppenheimer Jed Kelly 21.04.2021 600,00 Buy Truist Matthew Thornton 21.04.2021 700,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 21.04.2021 650,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 21.04.2021 342,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 21.04.2021 575,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 21.04.2021 650,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 21.04.2021 560,00 Buy Stifel Scott Devitt 21.04.2021 650,00 Outperform Robert W. Baird William Power 21.04.2021 630,00 Outperform Wolfe Research John Janedis 21.04.2021 720,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 21.04.2021 600,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 21.04.2021 525,00 Neutral Macquarie Research Tim Nollen 21.04.2021 600,00 Buy UBS John Hodulik 21.04.2021 625,00 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 21.04.2021 600,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 21.04.2021 586,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 21.04.2021 650,00 Buy Jefferies Alex Giaimo 21.04.2021

Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.05.2021/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 720,00 oder 342,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 20.04.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. April zu entnehmen ist, habe der Streaming-Marktführer angesichts mangelnder neuer Film- und Serienhits zu Jahresbeginn deutlich weniger Nutzer hinzugewonnen als erwartet. Im ersten Quartal habe die Anzahl der Abonnenten um vier Mio. auf knapp 208 Mio. zugelegt. Damit habe der Online-Videodienst sowohl sein eigenes Ziel von rund sechs Mio. neuen Kunden als auch die Markterwartungen klar verfehlt.Dabei habe Netflix Erlöse und Gewinn in den drei Monaten bis Ende März kräftig gesteigert. Unterm Strich habe das Unternehmen 1,7 Mrd. Dollar (1,4 Mrd. Euro) und damit rund 140% mehr als vor einem Jahr verdient. Der Umsatz sei um 24% 7,2 Mrd. USD gewachsen.Doch nach dem Boom zu Beginn der Corona-Krise, der Netflix im Vorjahr Rekordergebnisse beschert habe, sei der Kundenandrang stark abgeflaut. Aufgrund pandemiebedingter Produktionsprobleme habe es zuletzt an neuen Streaming-Hits gemangelt. Zudem kämpfe Netflix mit wachsender Konkurrenz, so mache etwa der Hollywood-Riese Disney immer stärker Druck.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.04.2021 weiterhin auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 750,00 auf 720,00 USD gesenkt. Der Analyst habe geschrieben, dass der "bullische Ausblick" des Unternehmens nach den "gemischten" Ergebnissen des ersten Quartals unverändert bleibe. Die Abonnentenzahl und die Q2-Abonnentenführung "spürten den Kater von ihrem Blowout 2020 und einen relativen Mangel an überzeugenden Inhalten im Zusammenhang mit Produktionsstillständen von Covid." In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sollten jedoch wichtige Inhaltsveröffentlichungen veröffentlicht werden, die die Abonnentenergebnisse erheblich verbessern sollten, so Wlodarczak.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.04.2021 weiterhin mit dem "underperform"-Rating bewertet. Das Kursziel wurde von 340,00 auf 342,00 USD angehoben. Der Analyst sei der Ansicht, dass Netflix mit fast 210 Millionen Abonnenten weltweit einen "erheblichen First-Mover-Vorteil" habe. Diese Zahl widerlege jedoch die Tatsache, dass Netflix in Nordamerika mit fast 75 Millionen Mitgliedern, die rund 60% aller Haushalte in der Region ausmachen würden, sich der Marktsättigung nähere, füge Pachter hinzu. Der First-Mover-Vorteil werde nur so weit gehen, da weiterhin Inhalte produziert werden müssten, um bestehende Abonnenten zu behalten, und lizenzierte Inhalte weiterhin bezahlt werden müssten, um neue Abonnenten zu gewinnen. Der Analyst sehe die Chancen von Netflix in Übersee weiterhin als überzeugend an und gehe davon aus, dass dies auf absehbare Zeit ein hohes einstelliges Benutzerwachstum unterstützen werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: