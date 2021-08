Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 643,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 21.07.2021 342,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 21.07.2021 635,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 21.07.2021 600,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 21.07.2021 625,00 Overweight J.P. Morgan Securities Doug Anmuth 21.07.2021 590,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 21.07.2021 650,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 21.07.2021 620,00 Outperform Oppenheimer Jed Kelly 21.07.2021 645,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 21.07.2021 700,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 21.07.2021 620,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 21.07.2021 620,00 Buy UBS John Hodulik 21.07.2021 600,00 Buy Truist Matthew Thornton 20.07.2021



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

433,50 EUR +0,66% (04.08.2021, 17:31)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

512,00 USD +0,23% (04.08.2021, 17:16)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.08.2021/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 700,00 oder 342,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 20.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, habe der Streaming-Riese mit seinen Serien und Filmen im zweiten Quartal nur wenige neue Nutzer anlocken können. In den drei Monaten bis Ende Juni habe die Anzahl der Abonnenten lediglich um 1,5 Millionen auf insgesamt gut 209 Millionen zugenommen. Auch die Prognose für das laufende Vierteljahr sei mit 3,5 Millionen erwarteten neuen Kunden relativ mager ausgefallen.Netflix habe im vergangenen Quartal zwar durchaus mit einigen Produktionen punkten können. So sei etwa die zweite Staffel der französischen Gauner-Serie "Lupin" ein Hit gewesen, der allein in der ersten Woche von 54 Millionen Nutzerkonten abgerufen worden sei. Solche Erfolge hätten jedoch im Vergleich zum Streaming-Boom verblasst, den die Corona-Krise im Vorjahr ausgelöst und der Netflix einen Ansturm von Nutzern beschert habe. Die Pandemie habe zu einer ungewöhnlichen Verzerrung der Zahlen geführt.Dabei sei das Quartal für Netflix finanziell betrachtet weit besser als vor einem Jahr gelaufen. Der Nettogewinn sei um fast 90 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd. Euro) gestiegen und die Erlöse seien um 19 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar gewachsen. Dass diesmal nicht mit den ganz großen Blockbustern zu rechnen gewesen sei, sei aufgrund pandemiebedingter Produktionsprobleme eigentlich schon klar gewesen. Doch beim Ausblick hätten Analysten mehr erwartet. Netflix stehe zudem unter hohem Konkurrenzdruck, etwa durch den Hollywood-Giganten Walt Disney.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.07.2021 auf "overweight" belassen. Das Kursziel laute 700,00 USD. Während das Management zu einer bescheidenen Abonnentenbeschleunigung vom zweiten auf das dritte Quartal geführt habe, glaube der Analyst, dass ein Rekordquartal für Inhalte im vierten Quartal eine steilere Abonnentenkurve antreiben und den Bullenfall neu katalysieren werde. Mit dem stark intakten Finanzmodell bleibe Cahall ein Bulle.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.07.2021 mit dem "underperform"-Rating bewertet. Das Kursziel laute 342,00 USD. Netflix habe nach einem herausragenden Jahr 2020, das ein starkes Abonnentenwachstum und eine Umkehr der negativen Free Cashflow-Trends seit 2012 verzeichnet habe, nur ein begrenztes Abonnentenwachstum erzielt und sei im zweiten Quartal zu einem negativen Free Cashflow zurückgekehrt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: