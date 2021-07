Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 650,00 Outperform Robert W. Baird William Power 19.07.2021 342,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 15.07.2021 620,00 Buy UBS John Hodulik 15.07.2021 600,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 12.07.2021 600,00 Buy Truist Matthew Thornton 07.07.2021 650,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 01.07.2021 - Hold Edward Jones David Heger 25.06.2021 586,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 25.06.2021 448,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 22.06.2021 605,00 Neutral KGI Securities Freddy Chen 01.06.2021 655,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 21.05.2021 620,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 19.05.2021

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.07.2021/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 655,00 oder 342,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 20.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, den Titel in einer Aktienanalyse vom 21.05.2021 weiterhin auf "outperform" belassen. Das Kursziel von 655,00 USD wurde bestätigt. Analyst habe gesagt, dass seine US-Umfrage mit 1.700 Teilnehmern "eine gewisse Weichheit" gezeigt habe. 55% der Abonnenten hätten angegeben, dass sie "extrem/sehr zufrieden" gewesen seien, was seiner Meinung nach ein Rückschlag gegenüber dem niedrigen bis hohen 60%-Bereich der letzten Jahre sei.Während er bezweifele, dass die US-Durchdringung ein Plateau erreicht habe, glaube Mahaney, dass "die Gewinne von hier schleifen werden". In Japan jedoch würden seine Umfragearbeiten auf eine "Winkel bei der Durchdringung" hinweisen und diese Zufriedenheit sei "angestiegen". App-Download-Daten vom 16. Mai hätten ihn zu der Annahme geführt, dass das globale Netz des Managements die Prognosen "angemessen erscheint", habe Mahaney hinzugefügt.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 15.07.2021 weiterhin mit dem "underperform"-Rating bewertet. Das Kursziel wurde bei 342,00 USD belassen. Pachter habe festgestellt, dass Netflix mit fast 210 Millionen weltweiten Abonnenten einen erheblichen First-Mover-Vorteil habe. Diese Zahl täusche jedoch darüber hinweg, dass Netflix sich in Nordamerika einer Marktsättigung nähere und seine fast 75 Millionen Mitglieder rund 60% aller Haushalte ausmachen würden, füge Pachter hinzu.Der Analyst glaube, dass der First-Mover-Vorteil Netflix nur so weit bringen werde, da er weiterhin neue Inhalte produzieren müsse, um bestehende Abonnenten zu halten, und lizenzierte Inhalte weiterhin erneuern müsse, um neue Abonnenten zu gewinnen. Es sei zwar durchaus möglich, dass Netflix den freien Cashflow schneller steigern könne, indem er seine Ausgaben für Inhalte kürze, aber Pachter glaube, dass der Wettbewerb um neue Abonnenten die Fähigkeit von Netflix dazu einschränken werde, da unbeständige Abonnenten aus Haushalten mit oder unter einem mittleren Einkommen wahrscheinlich häufiger abwandern würden.