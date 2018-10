Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 430,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 15.10.2018 375,00 Buy Citigroup Mark May 12.10.2018 125,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 12.10.2018 365,00 Neutral UBS Eric Sheridan 12.10.2018 395,00 Buy Stifel Nicolaus - 12.10.2018 415,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 12.10.2018 375,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 11.10.2018 420,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 11.10.2018 410,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Matthew Thornton 11.10.2018 305,00 Underperform Buckingham Research Matthew Harrigan 08.10.2018 470,00 Outperform Credit Suisse Doug Mitchelson 01.10.2018 370,00 Neutral Robert W. Baird William Power 24.09.2018 388,00 Outperform Macquarie Research - 21.09.2018 420,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 20.09.2018 413,00 Overweight Atlantic Equities - 03.09.2018 494,00 Outperform Imperial Capital David Miller 23.08.2018 395,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 22.08.2018

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

287,84 Euro -1,55% (15.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

289,96 Euro -1,54% (15.10.2018, 19:18)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

USD 336,8653 -1,79% (15.10.2018, 19:08)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.10.2018/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 494,00 oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 16.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Imperial Capital, in einer Aktienanalyse vom 23.08.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. David Miller, Analyst bei Imperial Capital, hat sein "outperform"-Rating und das Kursziel von 494,00 USD bekräftigt. Miller gehe angesichts des Experiments mit einem eigenen Bezahlsystem im Ausland davon aus, dass Q3 hinsichtlich des internationalen Subskriptionsvolumens positives Überraschungspotenzial berge. Er gehe nun für Q3 von 4,46 Mio. Auslandskunden aus. Im Zuge des Bemühens die Margen des Auslandsgeschäfts auszuweiten sei die Eliminierung der Gebührenzahlung an Apple für die Türöffner-Dienste des App Stores eine Top-Priorität.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities und liegt bei 125,00 USD. Michael Pachter, Aktienanalyst von Wedbush Securities, hat in einer Aktienanalyse vom 12.10.2018 sein "underperform"-Rating sowie das Kursziel bekräftigt. Der Analyst betonte erneut seine Überzeugung, dass die Bewertung der Aktie ungerechtfertigt hoch sei. Der durchweg negative Free Cash flow mache eine DCF-Bewertung unmöglich. Die Ausgaben für Programminhalte würden auf Sicht vieler Jahre einen Kapitalverzehr bedeuten. Der Wettbewerb im internationalen Geschäft lasse es kaum zu Gewinne zu erwirtschaften. Zukünftige Preiserhöhungen könnten zu einer Abnahme des Kundenwachstums führen, so Pachter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: